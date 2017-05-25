 Наверх
    Закрыть фоторежим

    По меньшей мере 31 боевик ИГ ликвидирован в ходе боевых действий на Филиппинах

    В четверг погибли шесть военных© Nbcnews.com

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 боевик террористической группировки ИГ ликвидирован за двое суток в ходе боевых действий на Филиппинах.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на филиппинских военных генералов.

    По данным агентства, боевики были ликвидированы в южном городе Марави. По данным представителей армии, в число ликвидированных боевиков входят 13 членов ИГ, уничтоженных в среду.

    В четверг погибли шесть военных.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi