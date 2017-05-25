По меньшей мере 31 боевик ИГ ликвидирован в ходе боевых действий на Филиппинах

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 боевик террористической группировки ИГ ликвидирован за двое суток в ходе боевых действий на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на филиппинских военных генералов.

По данным агентства, боевики были ликвидированы в южном городе Марави. По данным представителей армии, в число ликвидированных боевиков входят 13 членов ИГ, уничтоженных в среду.

В четверг погибли шесть военных.