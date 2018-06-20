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    По меньшей мере 30 военных погибли при нападении талибов на северо-западе Афганистана

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/  По меньшей мере 30 афганских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на два контрольно-пропускных пункта в провинции Бадгис на северо-западе страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". 

    Как сообщило агентство Reuters, талибы в свою очередь объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу, 15 июня. 17 июня правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с вечера  17 июня возобновляют боевые операции.

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