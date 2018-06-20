По меньшей мере 30 военных погибли при нападении талибов на северо-западе Афганистана

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 афганских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на два контрольно-пропускных пункта в провинции Бадгис на северо-западе страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан".

Как сообщило агентство Reuters, талибы в свою очередь объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу, 15 июня. 17 июня правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с вечера 17 июня возобновляют боевые операции.