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    По меньшей мере 27 боевиков "Талибана" ликвидированы на юге Афганистана

    Погибли также три сотрудника правоохранительных органов

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 боевиков движения "Талибан" ликвидированы в результате наземной операции и авиаударов, нанесенных силами безопасности Афганистана в южной провинции Газни.

    Как передает Report, oб этом сообщило агентство Pajhwok.

    По его данным, силы безопасности Афганистана нанесли удары с воздуха и провели наземную операцию по ликвидации боевиков в пятницу вечером.

    Отмечается, что погибли также три сотрудника правоохранительных органов.

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