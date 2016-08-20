По меньшей мере 27 боевиков "Талибана" ликвидированы на юге Афганистана

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 боевиков движения "Талибан" ликвидированы в результате наземной операции и авиаударов, нанесенных силами безопасности Афганистана в южной провинции Газни.

Как передает Report, oб этом сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, силы безопасности Афганистана нанесли удары с воздуха и провели наземную операцию по ликвидации боевиков в пятницу вечером.

Отмечается, что погибли также три сотрудника правоохранительных органов.