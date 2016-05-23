Число жертв в йеменском Адене возросло до 45 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Число жертв двух взрывов в понедельник в городе Аден на юге Йемена возросло до 45, около 60 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался перед домом командующего армейским подразделением генерала Абдаллы ас-Субейди в центре Адена, где собрались новобранцы йеменской армии. Кроме того, бомба взорвалась в одном из военных лагерей в Адене.

***11:36

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли в результате теракта в йеменском городе Аден. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщают сотрудники служб безопасности, взрыв произошел, когда рекруты выстроились в лагере для привлечения к военной службе в районе Хор Максар портового города Аден.

На место инцидента прибыла скорая помощь и дополнительные армейские силы.