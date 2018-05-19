По меньшей мере 19 человек погибли в Индии из-за перевернувшегося грузовика

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли, еще семь получили серьезные травмы в субботу утром, когда грузовик, груженый мешками с цементом, перевернулся на дороге в индийском штате Гуджарат. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет сайт газеты Asian Age. Авария произошла на шоссе в 170 км от города Ахмедабада.

Пассажиры ехали в кузове грузовика поверх мешков. Состояние нескольких пострадавших тяжелое. Полиция расследует причины происшествия.