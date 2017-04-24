При нападении талибов на базу в Афганистане погибли более 170 человек

© Foto: kureselanaliz.сom

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 170 человек погибли в результате нападения боевиков "Талибан" на военную базу на севере Афганистана.

Как передает Report, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников.

Издание отмечает, что нападение стало самым смертоносным с 2001 года у группировки, когда талибы были отстранены от власти в Афганистане.

Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения в пятницу на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 военнослужащих. СМИ сообщали, что число жертв нападения может превышать 130 человек.