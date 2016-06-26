По меньшей мере 14 человек погибли в результате столкновений в центральной части Мали

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли, еще 42 получили ранения в результате столкновений, вызванных земельным спором, между жителями двух деревень в регионе Мопти в центральной части Мали. Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление местной администрации.

"Столкновения вспыхнули в субботу из-за земельного спора. По крайней мере 14 человек погибли, 42 получили ранения", - приводит агентство слова представителя местных властей.

По данным AFP, конфликт возник между жителями деревень Куссума и Мугна в провинции Мопти, и мог быть вызван разногласиями по поводу сельскохозяйственных земель региона. В настоящий момент, продолжает агентство, отсутствует какая-либо информация о количестве крестьян, участвовавших в столкновениях, его организаторах и конкретных причинах.