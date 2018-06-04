По меньшей мере 14 человек погибли при взрыве около университета в Кабуле

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли, еще 17 получили ранения при взрыве около университета в Кабуле. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Взрыв произошел, когда ученые-богословы стали покидать шатер, где проходило собрание. На нем богословы выпустили фетву, осуждающую конфликт в стране.

Пока ни одна группировка, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.