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    ​По меньшей мере 14 человек погибли при взрыве автомобиля в Ираке

    Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва заминированного автомобиля возле рынка в городе Балад-Руз в 70 км от иракской столицы Багдада погибли 14 человек, 37 ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает "Al Arabiya" со ссылкой на данные медиков.

    Также были повреждены несколько машин и магазинов.

    Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

    Ранее сообщалось, что два взрыва у отелей в Багдаде унесли жизни не менее 10 человек.

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