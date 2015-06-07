​По меньшей мере 14 человек погибли при взрыве автомобиля в Ираке

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва заминированного автомобиля возле рынка в городе Балад-Руз в 70 км от иракской столицы Багдада погибли 14 человек, 37 ранены.

Как передает Report, об этом сообщает "Al Arabiya" со ссылкой на данные медиков.

Также были повреждены несколько машин и магазинов.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее сообщалось, что два взрыва у отелей в Багдаде унесли жизни не менее 10 человек.