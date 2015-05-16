По меньшей мере 14 человек погибли и 12 пострадали в ДТП в Сальвадоре

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Не менее 14 человек стали жертвами столкновения грузовика и пассажирского пикапа на западе Сальвадора. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, водитель грузовика потерял управление во время движения по жилому кварталу города Санта-Ана (один из крупнейших в стране, более 100 тысяч жителей), что привело к столкновению с пикапом, перевозившим пассажиров.

В ДТП погибли восемь взрослых и шестеро детей, еще 12 человек пострадали. Как сообщил представитель полиции, водитель грузовика остался жив.