Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли в результате землетрясения в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на пакистанское издание DAWN.

Шесть человек, включая детей, погибли в округе Сват в провинции Хайбе-Пахтунхва, еще четыре — в районе Баджаур при обрушении зданий. Ребенок погиб в Каллар Кахар в провинции Пенджаб и еще один человек —в Касуре в результате обрушения крыши. Обрушение стены в городе Саргодха унесло жизнь еще одного человека, 10 получили ранения.

В больницу в районе Сват поступили 194 раненых, более 100 человек госпитализированы в больнице в Пешаваре.

В Афганистане и Пакистане произошло землетрясение силой в 7,7 баллов. По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 213,5 км в 45 км к юго-западу от города Жарм (Афганистан).