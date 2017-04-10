По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в Сомали

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В столице Сомали Могадишо в воскресенье, 9 апреля, начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал вблизи военного конвоя, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что взрывной волной были разбиты минивэн с гражданскими, который двигался неподалеку. По разным данным, в результате нападения погибли от 13 до 20 человек.

По данным сомалийских военных, большинство погибших - гражданские.

Военный конвой, который, скорее всего был главным объектом нападения, перевозил нового командующего войсками Сомали Ахмеда Мохаммеда Джимале, недавно назначенного на этот пост президентом страны, а также других военных чиновников. Сообщается, что Джимале не погиб во время нападения.

Среди жертв теракта также и военнослужащие и сотрудники частных фирм, предоставляющих услуги по охране. Данные о погибших и пострадавших в результате нападения уточняются.