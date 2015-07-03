По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в Нигерии.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в деревне Малари. Сообщается, что в результате взрыва также пострадали семь человек.

По данным агентства, взрыв произвела молодая террористка-смертница. "Пока люди находились в мечети и молились, она издалека подбежала к мечети, вбежала внутрь и подорвала себя", - рассказал один из очевидцев.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственности за теракт.