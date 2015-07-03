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    По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

    Взрыв произвела молодая террористка-смертница

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в Нигерии.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    Инцидент произошел на северо-востоке страны в деревне Малари. Сообщается, что в результате взрыва также пострадали семь человек.

    По данным агентства, взрыв произвела молодая террористка-смертница. "Пока люди находились в мечети и молились, она издалека подбежала к мечети, вбежала внутрь и подорвала себя", - рассказал один из очевидцев.

    Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственности за теракт.

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