По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в Ираке

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Иракские чиновники сообщили, что в результате отдельных взрывов в Багдаде и его окрестностях были убиты не менее 11 гражданских лиц и ранены 34.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AP.

Полицейские сообщили, что бомбы взорвали в районах Сувейб и Нахраван.

Медицинские чиновники подтвердили количество погибших. Все должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публиковать информацию.

Ни одна группа не сразу взяла на себя ответственность за эти нападения.