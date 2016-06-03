По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре в Катаре

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли и еще 12 получили травмы в результате пожара, который охватил общежитие строителей в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ТАСС. Трагический инцидент произошел поздно вечером в среду, однако о нем было объявлено только сейчас.

Огонь возник на территории жилого лагеря рабочих, занятых на строительстве туристического комплекса в прибрежной зоне на юго-западе страны. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Дополнительной информации о гражданстве погибших и причинах возгорания не сообщается.