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    По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре в Катаре

    Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли и еще 12 получили травмы в результате пожара, который охватил общежитие строителей в Катаре.  

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ТАСС. Трагический инцидент произошел поздно вечером в среду, однако о нем было объявлено только сейчас.

    Огонь возник на территории жилого лагеря рабочих, занятых на строительстве туристического комплекса в прибрежной зоне на юго-западе страны. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

    По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Дополнительной информации о гражданстве погибших и причинах возгорания не сообщается.

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