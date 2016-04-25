По меньшей мере 10 человек погибли при теракте в Дамаске

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в квартале Сейида Зейнаб на юге Дамаска стали 10 мирных граждан, 20 человек получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в сирийском Красном полумесяце.

Террористы взорвали заминированный автомобиль на блокпосту, расположенном рядом с гостиницей "Аль-Фирсан", где размещены граждане, эвакуированные из осажденных террористами городов Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб.