По меньшей мере 10 человек погибли при нападении ИГ на лагерь ВС Ирака

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли, шесть получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) на лагерь ВС Ирака в западной провинции Анбар, сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabia.

Сообщается, что боевики атаковали позиции военнослужащих в местечке Эс-Суккар в районе города Эр- Рутба.

Правительственные силы Ирака начали 22 апреля кампанию по зачистке западной провинции Анбар от банд ИГ. Цель операции - уничтожение складов вооружения боевиков и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе республики. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США.