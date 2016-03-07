В результате перестрелки в Тунисе убит 21 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Тунисские силовики в столкновениях в городе Бен-Гардан близ ливийской границы уничтожили не менее 21 боевика, шестерых удалось задержать, cообщает Report со ссылкой на МВД Туниса.

*** 12:16

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек убиты в результате перестрелки сил безопасности Туниса с боевиками в городе Бен-Гардан у границы с Ливией. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в министерстве обороны страны.

Столкновения начались рано утром, когда боевики попытались напасть на позиции армии и нацгвардии в центре города.

Сообщается, что террористам удалось угнать машину скорой помощи из ближайшего госпиталя и скрыться. Местные власти рекомендовали жителям не покидать дома.