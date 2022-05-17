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По итогам выборов в Ливане "Хезболла" лишилась парламентского большинства

По итогам выборов в Ливане "Хезболла" лишилась парламентского большинства Ливанское шиитское движение "Хезболла" по итогам выборов потеряло парламентское большинство.
Другие страны
17 мая 2022 г. 17:33
По итогам выборов в Ливане Хезболла лишилась парламентского большинства

Ливанское шиитское движение "Хезболла" по итогам выборов потеряло парламентское большинство.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает во вторник L'Orient-Le Jour со ссылкой на МВД страны.

Коалиция, возглавляемая "Хезболлой", получила 61 место в 128-местном законодательном органе, это на 10 меньше, чем на выборах четыре года назад.

При этом явного лидера в парламенте голосование не выявило.

В то же время результаты выборов были восприняты как прорыв для коалиций, выступающих против "Хезболлы".

"Хезболла"- военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, признана террористической в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, в Австралии и Великобритании.

Парламентские выборы в 128-местную Национальную ассамблею Ливана стали первыми с начала острого экономического кризиса в стране - худшего со времен гражданской войны 1975-1990 годов.

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