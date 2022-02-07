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По итогам соцопроса в Южной Корее лидирует кандидат в президенты от оппозиции

По итогам соцопроса в Южной Корее лидирует кандидат в президенты от оппозиции Кандидат в президенты Республики Корея от крупнейшей оппозиционной партии Гражданская сила Юн Сок Ёль опережает по уровню популярности своего конкурента от правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна на 5,3%.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 08:26
По итогам соцопроса в Южной Корее лидирует кандидат в президенты от оппозиции

Кандидат в президенты Республики Корея от крупнейшей оппозиционной партии Гражданская сила Юн Сок Ёль опережает по уровню популярности своего конкурента от правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна на 5,3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного в период с 2 по 4 февраля социологическим бюро Realmeter среди 1,5 тыс. совершеннолетних жителей страны.

По его данным, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 43,4% респондентов - на 3,2% больше, чем по результатам предыдущего исследования. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 38,1%, что на 0,4% меньше, чем на предыдущей неделе. На третьем месте находится кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 7,5% респондентов.

Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина отрицательно оценивают 54,4% участников опроса, а положительно - 42,2%. Это очень неплохой результат, поскольку рейтинг многих предшествующих лидеров страны в последний год их президентства нередко падал ниже 10%, отмечают южнокорейские политологи.

Опрос также показал, что уровень поддержки Демократической партии "Тобуро" составил 37,6%, а партии Гражданская сила - 39,4%. Погрешность при обработке данных составляет 2,5% при уровне достоверности 95%.

В понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Корея заявила, что регистрация кандидатов на президентских выборах пройдет 13 и 14 февраля, после чего стартует 22-дневная агитационная кампания. Выборы запланированы на 9 марта.

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