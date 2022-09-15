По итогам саммита ШОС будет принята Самаркандская декларация

По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет принята Самаркандская декларация.
Как передает Report, об этом в интервью CGTN заявил Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в преддверии саммита, который пройдет в Cамарканде 15-16 сентября.
"Самаркандская декларация станет всеобъемлющей политической декларацией о позиции ШОС по международной политике, экономике и ряду других аспектов", — сказал он.
По его словам, в этом году на саммите также будут обсуждаться планы организации на 2023- 2027 гг., проект "Один пояс — один путь".
На саммите, который впервые за последние три года пройдет в очном формате, помимо президента России Владимира Путина и лидеров других государств - членов ШОС, примут участие главы трех стран наблюдателей - Беларуси, Ирана и Монголии, а также трех приглашенных стран, Азербайджана, Туркменистана и Турции.
Ожидалось также участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако накануне вечером стало известно, что он отменил поездку.