По итогам саммита ШОС будет принята Самаркандская декларация

По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет принята Самаркандская декларация.

По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет принята Самаркандская декларация.

Как передает Report, об этом в интервью CGTN заявил Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в преддверии саммита, который пройдет в Cамарканде 15-16 сентября.

"Самаркандская декларация станет всеобъемлющей политической декларацией о позиции ШОС по международной политике, экономике и ряду других аспектов", — сказал он.

По его словам, в этом году на саммите также будут обсуждаться планы организации на 2023- 2027 гг., проект "Один пояс — один путь".

На саммите, который впервые за последние три года пройдет в очном формате, помимо президента России Владимира Путина и лидеров других государств - членов ШОС, примут участие главы трех стран наблюдателей - Беларуси, Ирана и Монголии, а также трех приглашенных стран, Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Ожидалось также участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако накануне вечером стало известно, что он отменил поездку.