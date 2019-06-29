По итогам саммита G20 принята итоговая декларация

В Осаке завершился саммит "Большой двадцатки".

Как сообщает Report, по итогам двухдневной встречи лидеры стран-участниц G20 приняли совместную декларацию, в которой подтвердили свою приверженность "устойчивому и сбалансированному экономическому росту", поддержали необходимость реформирования ВТО, согласовали обмен межграничный обмен информацией для для устойчивого роста, отметили необходимость мер для борьбы с изменением климата.

Отмечается, что следующие саммиты Большой двадцатки пройдут в Саудовской Аравии в 2020 году, в Италии в 2021 и в Индии - 2022 году.