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    По итогам парламентских выборов в Ираке лидирует "Коалиция Наср" премьера

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Избирательный блок "Коалиция Наср", возглавляемый премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, лидирует по итогам прошедших в стране парламентских выборов, 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в штабе объединения.

    "Мы лидируем на уровне Ирака. Большинство голосов мы получили в Мосуле, Багдаде и ряде других провинций", — сказал собеседник агентства, призвав дождаться официальных результатов выборов.

    Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники сообщил, что "Коалиция Наср" займет в новом парламенте 65 из 329 депутатских мест. По данным "Аль-Арабии", количество кресел депутатов этого избирательного блока составит 60 мест.

    Согласно информации этого же канала, второе место на выборах заняла коалицию "Саирун", возглавляемая влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром. Им, согласно СМИ, достанется 51 кресло в парламенте.

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