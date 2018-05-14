По итогам парламентских выборов в Ираке лидирует "Коалиция Наср" премьера

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Избирательный блок "Коалиция Наср", возглавляемый премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, лидирует по итогам прошедших в стране парламентских выборов,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в штабе объединения.

"Мы лидируем на уровне Ирака. Большинство голосов мы получили в Мосуле, Багдаде и ряде других провинций", — сказал собеседник агентства, призвав дождаться официальных результатов выборов.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники сообщил, что "Коалиция Наср" займет в новом парламенте 65 из 329 депутатских мест. По данным "Аль-Арабии", количество кресел депутатов этого избирательного блока составит 60 мест.