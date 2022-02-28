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По инициативе Байдена состоится координационная встреча ЕС-НАТО в формате онлайн

По инициативе Байдена состоится координационная встреча ЕС-НАТО в формате онлайн Координационная встреча между ЕС, НАТО и другими партнерами, которая организована президентом США Джо Байденом, состоится сегодня во второй половине дня.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 16:10

Координационная встреча между ЕС, НАТО и другими партнерами, которая организована президентом США Джо Байденом, состоится сегодня во второй половине дня.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в видео конференции.

Э. Мамер не назвал тему конференции, однако в свете последних событий – войны, которую против Украины развязала Россия, можно предположить, что участники будут обсуждать именно этот вопрос, сообщают украинские СМИ.

Кроме того, сегодня вечером фон дер Ляйен прибудет в Париж для участия в рабочем ужине, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном. На ужине также будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц.

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