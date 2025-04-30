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По делу об убийстве трех человек в Швеции задержали 16-летнего подростка

По делу об убийстве трех человек в Швеции задержали 16-летнего подростка 16-летний подросток задержан по подозрению в убийстве трех человек в парикмахерской в центре города Уппсала (примерно в 50 км к северу от Стокгольма).
Другие страны
30 апреля 2025 г. 15:13
По делу об убийстве трех человек в Швеции задержали 16-летнего подростка

16-летний подросток задержан по подозрению в убийстве трех человек в парикмахерской в центре города Уппсала (примерно в 50 км к северу от Стокгольма).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания SVT со ссылкой на шведскую полицию.

"Ведется интенсивное расследование. Сейчас мы собираем информацию, полиция проводит поквартирные обходы и опрашивает свидетелей. Кроме того, изучаются мобильные телефоны и другие изъятые материалы", - сообщает агентство Reuters со ссылкой назаявление прокуратуры Швеции.

На пресс-конференции шеф полиции региона Эрик Окерлунд рассказал, что погибшим в результате стрельбы было от 15 до 20 лет. Их личности еще не установлены.

Инцидент произошел вчера, и со слов очевидцев, что подозреваемый скрылся на скутере.

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