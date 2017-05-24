По делу о взрыве в Манчестере арестованы еще трое человек

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы еще три человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в полиции Большого Манчестера.

Таким образом, число взятых под стражу в рамках расследования достигло четырех человек.

Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Накануне по подозрению в причастности к взрыву был арестован 23-летний мужчина. Его задержали в Чорлтоне, на юге Манчестера.

Взрыв в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел вечером 22 мая. Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.

По информации британских СМИ, незадолго до взрыва Абеди также приехал в Англию из Ливии.