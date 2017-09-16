По делу о теракте в лондонском метро задержан 18-летний молодой человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Полиция английского графства Кент задержала 18-летнего молодого человека в рамках расследования теракта на станции лондонского метро "Парсонс-грин", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр сегодня утром. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон.

Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.

В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство. Никто не погиб, около 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.