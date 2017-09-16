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    По делу о теракте в лондонском метро задержан 18-летний молодой человек

    Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Полиция английского графства Кент задержала 18-летнего молодого человека  в рамках расследования теракта на станции лондонского метро "Парсонс-грин", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр сегодня  утром. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон.

    Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.

    В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство. Никто не погиб, около 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.

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