​По делу о парижских терактах в Германии арестован алжирец

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия полиция задержала гражданина Алжира, подозреваемого в причастности к совершению недавних терактов в Париже.

По сообщениям Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Сообщается, что задержанный проживал в приюте для беженцев и что перед терактом он предупредил своих соседей по приюту о подготовке взрыва и о том, что "Париж будет ввергнут в ужас и кошмар".

Сейчас правоохранительные силы Германии переведены на усиленный вариант несения службы, активизирован досмотр на границе с Францией.

Напомним, что серия терактов произошла во Франции в ночь на субботу: вблизи стадиона "Стад де Франс" прогремели три взрыва, был обстрелян ресторан, а на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. Всего погибли 129 человек и еще около 300 получили ранения.