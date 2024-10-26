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Экзитполы: Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов

Экзитполы: Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" набирает 56,1% голосов на парламентских выборах.
Другие страны
26 октября 2024 г. 20:25
Экзитполы: Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" набирает 56,1% голосов на парламентских выборах.

Как передает местное бюро Report, об этом свидетельствуют экзитполов, проведенных компанией GORBI по заказу телеканала "Имеди".

Согласно подсчетам, второе место занимает Коалиция за перемены (12,6%). Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение", которая входит в объединение "Единство - национальное движение", набирает 11,6%. На четвертом месте коалиция "Сильная Грузия", она набирает 7%.

Остальные партии не преодолевают избирательный порог в 5%.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Gürcüstanın hakim partiyası 56,1 faiz səslə parlament seçkilərində qalib gəlib

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