По базе США в Сирии выпущено 15 ракет

Порядка 15 ракет выпустило движение «Исламское сопротивление Ирака» по военной базе США в Сирии, которая находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар.

Порядка 15 ракет выпустило движение "Исламское сопротивление Ирака" по военной базе США в Сирии, которая находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар.

Как передает Report со ссылкой на Al Mayadeen, группировка также атаковала американскую базу неподалеку от газового месторождения Конико.

Ранее сообщалось, что сирийские военные вступили в перестрелку с американскими военнослужащими к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Боестолкновения начались в районе Евфрата после атаки США на восточные кварталы города Дейр-эз-Зор. По данным телеканала, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Al Mayadeen также отмечает, что американская полевая база Аль-Омар, расположенная к востоку от Дейр-эз-Зора, подверглась бомбардировке шестью ракетами в ответ на удары по восточным кварталам города.