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По базе США в Сирии попали четыре ракеты

По базе США в Сирии попали четыре ракеты По меньшей мере четыре ракеты упали на территории базы вооруженных сил США возле нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Другие страны
23 октября 2024 г. 09:08
По базе США в Сирии попали четыре ракеты

По меньшей мере четыре ракеты упали на территории базы вооруженных сил США возле нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По сведениям его источника, в ходе ракетной атаки по базе было выпущено шесть снарядов. Их основной целью являлся функционирующий на территории объекта военный радар.

Собеседник телеканала добавил, что в ответ армия США обстреляла семь близлежащих деревень, которые контролируются сирийскими войсками.

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