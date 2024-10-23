По базе США в Сирии попали четыре ракеты

По меньшей мере четыре ракеты упали на территории базы вооруженных сил США возле нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По меньшей мере четыре ракеты упали на территории базы вооруженных сил США возле нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По сведениям его источника, в ходе ракетной атаки по базе было выпущено шесть снарядов. Их основной целью являлся функционирующий на территории объекта военный радар.

Собеседник телеканала добавил, что в ответ армия США обстреляла семь близлежащих деревень, которые контролируются сирийскими войсками.