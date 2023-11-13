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По базе США в Сирии было выпущено 15 ракет

По базе США в Сирии было выпущено 15 ракет База США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 06:32
По базе США в Сирии было выпущено 15 ракет

База США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

"Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении «Конико» к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии", - указал телеканал.

Отмечается, что было выпущено 15 ракет, в результате на американской базе произошли сильные взрывы.

Источники утверждают, что атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.

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