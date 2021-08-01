По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты

Три ракеты были выпущены за ночь по аэропорту афганского Кандагара, все рейсы из воздушной гавани отменены.

Три ракеты были выпущены за ночь по аэропорту афганского Кандагара, все рейсы из воздушной гавани отменены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу аэропорта Масуда Пуштуна.

"Прошлой ночью по аэропорту были выпущены три ракеты, две из них попали на взлетно-посадочную полосу. В связи с этим были отменены все рейсы из аэропорта", - отметил Пуштун.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.