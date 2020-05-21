​ПНС Ливии отказалось от перемирия

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

"Правительство национального согласия ранее объявило о своей позиции по перемирию и полностью отказалось от него, поскольку оно является попыткой выиграть время и спасти Хафтара и его формирования от следующих другом за другом поражений", - сообщил аль-Каблауи.

Ранее ЛНА объявила, что приостанавливает боевые действия на время месяца Рамадан. ПНС отказалось от прекращения боевых действий и установило контроль над авиабазой аль-Ватыя и городами Бадр и Тиджи на западе Ливии