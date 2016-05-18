Площадь пожаров в канадской Альберте достигла 355 тысяч гектаров

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Площадь лесных пожаров, бушующих в канадской провинции Альберта, возросла до 355 тысяч гектаров, передает Report со ссылкой на телеканал CNN.

Хотя с огнем борются более 1,7 тысячи человек, пожары до сих пор не удается локализовать. Огонь движется на восток, ожидается, что скоро он достигнет провинции Саскачеван, сообщил представитель пожарной службы Альберты Чэд Моррисон.

Крупный лесной пожар из-за сухой жаркой погоды начался в провинции Альберта на западе Канады в первых числах мая. Власти провинции объявили о введении чрезвычайного положения в районах, где бушует огненная стихия. Город Форт-Мак-Мюррей сильно пострадал от пожара - там уничтожены 2,4 тысячи домов. По последним данным, ущерб от пожаров в районе города может составить порядка 9 миллиардов канадских долларов (7 миллиардов долларов США).