Пленный командир ХАМАС сообщил, что в больнице "Аш-Шифа" укрывались до 1 тыс. боевиков

Взятый в плен военнослужащими Армии обороны Израиля командир радикального палестинского движения ХАМАС заявил, что на территории медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа укрывались до 1 тыс. боевиков.

Взятый в плен военнослужащими Армии обороны Израиля командир радикального палестинского движения ХАМАС заявил, что на территории медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа укрывались до 1 тыс. боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видео его допроса в соцсети X опубликовало Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"Где-то от 600 до 1 тыс. бойцов", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Пленный также указал, что на территории медицинского комплекса были места, где размещался ХАМАС и хранилось вооружение. По его словам, это было административное здание, родильное отделение, а также так называемое здание специалистов.

Имя и должность мужчины в наручниках на видео не приводится, однако указывается, что он был высокопоставленным командиром ХАМАС.