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Пленный командир ХАМАС сообщил, что в больнице "Аш-Шифа" укрывались до 1 тыс. боевиков

Пленный командир ХАМАС сообщил, что в больнице "Аш-Шифа" укрывались до 1 тыс. боевиков Взятый в плен военнослужащими Армии обороны Израиля командир радикального палестинского движения ХАМАС заявил, что на территории медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа укрывались до 1 тыс. боевиков.
Другие страны
27 марта 2024 г. 08:46
Пленный командир ХАМАС сообщил, что в больнице Аш-Шифа укрывались до 1 тыс. боевиков

Взятый в плен военнослужащими Армии обороны Израиля командир радикального палестинского движения ХАМАС заявил, что на территории медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа укрывались до 1 тыс. боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видео его допроса в соцсети X опубликовало Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"Где-то от 600 до 1 тыс. бойцов", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Пленный также указал, что на территории медицинского комплекса были места, где размещался ХАМАС и хранилось вооружение. По его словам, это было административное здание, родильное отделение, а также так называемое здание специалистов.

Имя и должность мужчины в наручниках на видео не приводится, однако указывается, что он был высокопоставленным командиром ХАМАС.

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