Пленарное заседание ГА ООН откроется минутой молчания в честь Каримова

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Первое пленарное заседание 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченное на 16 сентября, откроется минутой молчания в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на правительственном портале Республики Узбекистан.

Одним из ключевых пунктов повестки 71-й сессии Генассамблеи ООН станет "дань памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова", проинформировал правительственный портал.

"В ходе мероприятия планируются выступления от имени пяти региональных групп ООН (группы стран Азии, Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы), делегации США в качестве принимающей страны, а также делегации Узбекистана", - отмечается в сообщении.