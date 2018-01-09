Племянник премьера Франции ранен ножом на курорте в Израиле

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Племянник премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа получил ножевое ранение в израильском курортном городе Эйлат на побережье Красного моря, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

По данным издания "Едиот ахронот", 25-летний родственник французского премьера подвергся нападению во время прогулки с друзьями 3 января. Полицейские, патрулировавшие пешеходную зону прибрежного города, заметили трех молодых французских туристов, которые лежали на земле с ножевыми ранениями.

Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них были выписаны утром 4 января, а 5 января все трое вернулись во Францию.

Полиция Израиля начала расследование инцидента.