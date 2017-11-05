Племянник короля Саудовской Аравии оказался в числе задержанных эмиров

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Среди задержанных по обвинению в финансовых махинациях и злоупотреблении властью саудовских эмиров оказался племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс.

Накануне Высший комитет по борьбе с коррупцией вынес постановление о задержании 11 принцев из правящей семьи и несколько десятков министров. В отношении них проводится расследование.