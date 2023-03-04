Племянник Джона Кеннеди планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.
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"Да, я думаю об этом", - приводит телеканал слова 69-летнего Кеннеди, который выступал на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.
Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). Телеканал подчеркивает, что политик намерен претендовать на выдвижение кандидатом от Демократической партии США.