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Племянник Джона Кеннеди планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году

Племянник Джона Кеннеди планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.
Другие страны
4 марта 2023 г. 07:57
Племянник Джона Кеннеди планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Да, я думаю об этом", - приводит телеканал слова 69-летнего Кеннеди, который выступал на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). Телеканал подчеркивает, что политик намерен претендовать на выдвижение кандидатом от Демократической партии США.

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Версия на азербайджанском языке Con Kennedinin qardaşı oğlu ABŞ prezidentliyinə namizəd olacaq

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