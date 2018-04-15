Племянница Скрипаля считает, что в истории с отравлением ее дяди есть политическая подоплека

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Елена Скрипаль предположила, что в деле об отравлении ее дяди — британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля — есть политическая подоплека.

«Какие-то политические интересы, я так думаю, что ни для кого не секрет, что всё это началось именно почему-то за две недели до выборов нашего президента», — сказала Елена в эксклюзивном интервью программе «Добров в эфире» на РЕН ТВ, передает Report.

По словам Скрипаль, один подданный Великобритании написал ей: «Мы уверены, что в России не было выборов». Она отметила, что «постаралась очень культурно и корректно объяснить», что выборы состоялись.

С точки зрения Елены, Лондон пытается сделать так, чтобы «люди как-то, наверное, усомнились в действиях нашей власти». «Ну плюс еще тут чемпионат мира по футболу», — добавила она.

В марте постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заметил, что дело Скрипаля поднимает рейтинг британского премьера Терезы Мэй.