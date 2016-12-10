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    Племянница Митта Ромни может возглавить Республиканскую партию

    ​Племянница Митта Ромни может возглавить Республиканскую партию

    Баку. 10 декабря. REPORT,AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп может рекомендовать на пост председателя Республиканской партии Ронну Ромни Макдэниэл, 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Макдэниэл является племянницей Митта Ромни, соперника Барака Обамы на выборах 2012 года.

    Отмечается, что, если Трамп поддержит Макдэниэл, это определит исход голосования.

    Ранее сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отказался от постов в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

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