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    Глава Пентагона рассказал о планах НАТО разместить 4 батальона в Восточной Европе

    США обсуждают со своими союзниками по НАТО возможность размещения на ротационной основе четырех батальонов

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками по НАТО возможность размещения на ротационной основе четырех батальонов в Польше и странах Балтии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр обороны США Эштон Картер.

    "Это один из вариантов, которые мы обсуждаем", - подтвердил глава Пентагона информацию, появившуюся ранее в газете The Wall Street Journal.

    По сведениям The Wall Street Journal, США готовы выделить для дислокации в Польше, Латвии, Литве и Эстонии два батальона, а Великобритания и Германия - по одному. В целом численность дополнительных сил НАТО в Восточной Европе должна составить 4 тыс. человек.

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