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    Плановый саммит ЕС в июне перенесут на 4 дня

    Дату проведения саммита планируется перенести на 27-28 июня

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Последний в первом полугодии плановый саммит Евросоюза, который должен пройти 23-24 июня, будет, скорее всего, перенесен на четыре дня из-за референдума в Великобритании, намеченного также на 23 июня. 

    Как передает Report, об этом в пятницу сообщил местный электронный портал euractiv.com.

    По его сведениям, дату проведения саммита планируется перенести на 27-28 июня, то есть спустя четыре дня после референдума в королевстве. ЕС официально эту информацию пока не подтверждает.

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