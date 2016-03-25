Плановый саммит ЕС в июне перенесут на 4 дня

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Последний в первом полугодии плановый саммит Евросоюза, который должен пройти 23-24 июня, будет, скорее всего, перенесен на четыре дня из-за референдума в Великобритании, намеченного также на 23 июня.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил местный электронный портал euractiv.com.

По его сведениям, дату проведения саммита планируется перенести на 27-28 июня, то есть спустя четыре дня после референдума в королевстве. ЕС официально эту информацию пока не подтверждает.