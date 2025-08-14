Планируется совместная встреча президентов США, России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в готовности своего российского коллеги Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского согласиться на урегулирование конфликта.

Как передает Report, об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно", - заявил американский лидер.

"Посмотрим, что будет. Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир", - добавил Трамп.