Планировавший отравить правнука Елизаветы получил 28 лет тюрьмы

В Великобритании мужчина получил 28 лет тюрьмы за планы отравить правнука королевы Великобритании Елизаветы II принца Джорджа и других членов королевской семьи мороженым

В Великобритании мужчина получил 28 лет тюрьмы за планы отравить правнука королевы Великобритании Елизаветы II принца Джорджа и других членов королевской семьи мороженым.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По данным британского суда, 27-летний Сахайб Абу планировал убийство во время пандемии коронавируса. Так, он хотел добавить яд в мороженое в ближайшем супермаркете, которое, согласно его замыслу, должны были купить члены королевской семьи. Отмечается, что Абу был арестован 9 июля прошлого года.