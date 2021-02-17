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Планировавший отравить правнука Елизаветы получил 28 лет тюрьмы

Планировавший отравить правнука Елизаветы получил 28 лет тюрьмы В Великобритании мужчина получил 28 лет тюрьмы за планы отравить правнука королевы Великобритании Елизаветы II принца Джорджа и других членов королевской семьи мороженым
Другие страны
17 февраля 2021 г. 03:41
Планировавший отравить правнука Елизаветы получил 28 лет тюрьмы
Принц Джордж

В Великобритании мужчина получил 28 лет тюрьмы за планы отравить правнука королевы Великобритании Елизаветы II принца Джорджа и других членов королевской семьи мороженым.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По данным британского суда, 27-летний Сахайб Абу планировал убийство во время пандемии коронавируса. Так, он хотел добавить яд в мороженое в ближайшем супермаркете, которое, согласно его замыслу, должны были купить члены королевской семьи. Отмечается, что Абу был арестован 9 июля прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniyanın kral ailəsinə sui-qəsd planlaşdıran şəxsə 28 il həbs cəzası verildi

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