План США по защите Тайваня предусматривает массовое применение беспилотников

План США по обороне Тайваня в случае возможного вторжения со стороны материкового Китая предусматривает массовое применение беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и подводных систем.

План США по обороне Тайваня в случае возможного вторжения со стороны материкового Китая предусматривает массовое применение беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и подводных систем.

Как передает Report , об этом сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США Сэмюэль Папаро в интервью журналистам газеты The Washington Post.

"Они (китайская сторона - ред.) хотят поставить мир перед быстрой, интенсивной войной, чтобы это стало свершившимся фактом до того, как мир сумеет собраться", - утверждал адмирал. "Моя задача состоит в том, чтобы с настоящего момента до 2027 года и после него у военных США и союзников были средства для предотвращения этого", - добавил он.

Адмирал также заявил о намерении использовать "ряд засекреченных систем".

"Применение тысяч беспилотных систем замедлит возможное вторжение и даст Вашингтону время на подготовку ответных мер", - уточнил Папаро.