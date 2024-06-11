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План США по защите Тайваня предусматривает массовое применение беспилотников

План США по защите Тайваня предусматривает массовое применение беспилотников План США по обороне Тайваня в случае возможного вторжения со стороны материкового Китая предусматривает массовое применение беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и подводных систем.
Другие страны
11 июня 2024 г. 03:08
План США по защите Тайваня предусматривает массовое применение беспилотников

План США по обороне Тайваня в случае возможного вторжения со стороны материкового Китая предусматривает массовое применение беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и подводных систем.

Как передает Report, об этом сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США Сэмюэль Папаро в интервью журналистам газеты The Washington Post.

"Они (китайская сторона - ред.) хотят поставить мир перед быстрой, интенсивной войной, чтобы это стало свершившимся фактом до того, как мир сумеет собраться", - утверждал адмирал. "Моя задача состоит в том, чтобы с настоящего момента до 2027 года и после него у военных США и союзников были средства для предотвращения этого", - добавил он.

Адмирал также заявил о намерении использовать "ряд засекреченных систем".

"Применение тысяч беспилотных систем замедлит возможное вторжение и даст Вашингтону время на подготовку ответных мер", - уточнил Папаро.

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