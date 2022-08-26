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План США по списанию студенческих кредитов обойдется в 24 млрд долларов в год

План США по списанию студенческих кредитов обойдется в 24 млрд долларов в год План президента США Джо Байдена по списанию образовательных кредитов бывших студентов обойдется американскому бюджету в $24 млрд в год.
Другие страны
26 августа 2022 г. 09:58
План США по списанию студенческих кредитов обойдется в 24 млрд долларов в год

План президента США Джо Байдена по списанию образовательных кредитов бывших студентов обойдется американскому бюджету в 24 млрд долларов в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку в четверг представила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Если предположить, что 75% студентов согласятся с планом президента по аннулированию студенческого долга, и вы посмотрите на средний денежный поток, то это будет [стоить] около 24 млрд долларов в год", - сказала Жан-Пьер телекомпании CNN.

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