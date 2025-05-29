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План США по Газе предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение 10 заложников

План США по Газе предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение 10 заложников Разработанный США новый план по решению кризиса в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предусматривает 60-дневное прекращения огня и освобождение 10 заложников в Газе.
Другие страны
29 мая 2025 г. 15:37
План США по Газе предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение 10 заложников

Разработанный США новый план по решению кризиса в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предусматривает 60-дневное прекращения огня и освобождение 10 заложников в Газе.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"По словам израильского официального лица, новое предложение от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа предусматривает освобождение 10 человек, удерживаемых в заложниках в Газе и возвращение 18 тел погибших заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня", - пишет издание.

Согласно этому плану, также предусматривается возобновление ООН поставок гуманитарной помощи палестинцам.

При этом в тексте документа "не содержится обещания Израиля закончить войну", отмечает источник.

Накануне издание The Jerusalem Post сообщало, что движение ХАМАС достигло соглашения с Уиткоффом по условиям прекращения огня в секторе Газа, и ожидает ответа израильской стороны.

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Версия на азербайджанском языке Qəzza ilə bağlı ABŞ planı 60 günlük atəşkəsi və 10 girovun azad edilməsini nəzərdə tutur

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