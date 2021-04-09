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План похорон Филиппа пересмотрели из-за пандемии

План похорон Филиппа пересмотрели из-за пандемии "Предстоящие похороны не будут государственными, и тело не будет выставлено для публичного прощания"
Другие страны
9 апреля 2021 г. 18:26
План похорон Филиппа пересмотрели из-за пандемии

План проведения похорон умершего в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа был пересмотрен из-за пандемии.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, распространенном лондонской геральдической палатой, церемония не будет сопровождаться шествием в Лондоне, тело принца не будет выставляться для прощания, а участие публики в запланированных мероприятиях в Виндзоре настоятельно не рекомендуется.

"Предстоящие похороны не будут государственными, и тело не будет выставлено для публичного прощания. Тело Его Высочества будет находиться в Виндзорском замке перед захоронением в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю, а также пожеланиям Его Высочества, - говорится в документе. - План похорон был пересмотрен в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в каких-либо мероприятиях, которые будут частью похорон".

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